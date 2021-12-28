В Роспотребнадзоре рассказали, что непривитые тяжело переносят «омикрон»

У невакцинированных, которые заразились «омикроном», болезнь протекает тяжелее. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Он поражает большое количество людей сразу. Тяжелое течение только у тех, кто не привит — это абсолютно так и у тех, кто имеет сопутствующие заболевания, тех, у кого тяжелая форма диабета и тяжелая форма онкологии», — сказала она.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.