Мурашко: вакцин от COVID-19 достаточно

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что вакцин от коронавируса в России сегодня достаточно.

«В достаточном количестве сегодня имеются запасы вакцин. В достаточном количестве организованы пункты вакцинации — как мобильные, так и стационарные», — приводит его слова РИА «Новости».

С начала пандемии в России выявлено 10 437 152 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 306 090 летальных исходов, выздоровели 9 337 447 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что доктор Мясников рассказал, как защититься от следующей волны коронавируса.