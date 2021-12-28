В Выборгском районе загорелся частный дом

В Выборгском районе загорелся частный дом
Спасатели прибыли на место происшествия. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Во вторник, 28 декабря, в Выборгском районе Ленобласти произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило 05:57 мск.

В поселке Ленинское горела хозяйственная постройка, сообщили в ГУ МЧС по городу. Площадь пожара составила 69 квадратных метров.

На месте происшествия работали дежурные смены 109 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области и 43 пожарно-спасательной части Санкт-Петербурга. В ликвидации пожара участвовали восемь человек и две единицы спецтехники.

Справиться с огнем удалось в 07:21 мск. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в однушке Красногвардейского района произошел пожар.

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