В Выборгском районе загорелся частный дом

Во вторник, 28 декабря, в Выборгском районе Ленобласти произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило 05:57 мск.

В поселке Ленинское горела хозяйственная постройка, сообщили в ГУ МЧС по городу. Площадь пожара составила 69 квадратных метров.

На месте происшествия работали дежурные смены 109 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области и 43 пожарно-спасательной части Санкт-Петербурга. В ликвидации пожара участвовали восемь человек и две единицы спецтехники.

Справиться с огнем удалось в 07:21 мск. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в однушке Красногвардейского района произошел пожар.