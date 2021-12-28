Автобус врезался в «Приют комедианта» в Петербурге

Информации о пострадавших не поступало. Фото: vk.com/spb_today

Информации о пострадавших не поступало. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 29 декабря пассажирский автобус врезался прямо в здание театра «Приют комедианта» в Петербурге.

По словам очевидцев, по пути автобус успел задеть еще несколько автомобилей.

«Тот случай, когда решил заехать в «Приют Комедианта» прямо на автобусе», — сообщил очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В Сети появилось фото с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что автобус стоит прямо на тротуаре недалеко от здания театра. Информации о пострадавших не поступало.

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