Из горящей квартиры в Федоровском эвакуировали двух человек

Вечером 28 декабря в Тосненском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании произошло в 21:33 мск. В Федоровском городском поселении на Центральной улице загорелась квартира.

На месте происшествия работали дежурные смены 103 и 111 пожарных частей противопожарной службы Ленинградской области. Всего в ликвидации пожара участвовали 49 пожарно-спасательной части Санкт-Петербурга, 12 человек личного состава и три единицы спецтехники. Горела комната в квартире многоквартирного дома на площади 17 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось в 22:40 мск. Эвакуировано два человека, сообщили в ГУ МЧС по городу. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в однушке Красногвардейского района произошел пожар.