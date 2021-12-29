Россиянам напомнили еще об одной выплате

Россиянам напомнили еще об одной выплате
Для получения средств нужно обратиться Пенсионный фонд. Фото: Pixabay

Россиянам напомнили о денежной выплате, подать заявление на которую лучше до конца текущего года. Размер такой доплаты составляет от 2 до 6 тысяч рублей, и если оформить сейчас, то деньги можно получить уже в январе, пишет PRIMPRESS.

Эту выплату предоставляет ПФР. Ее могут получить родители, достигшие пенсионного возраста, воспитывающие несовершеннолетних детей,

Таким образом, выплату может получить родитель пенсионного возраста воспитывает и содержит детей, которые либо еще не достигли возраста совершеннолетия, либо обучаются на очной форме в вузе. Для получения средств нужно обратиться Пенсионный фонд.

Средства должны начислить за каждого ребенка, но не более чем за троих. В нового года размер выплат составит 2 134 рубля. При этом если в семье воспитывается уже двое таких детей, то она будет равняться 4 266 рублям, а с тремя детьми начислят по 6 401 рублю. Причем получить сумму сможет каждый из родителей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на сегодняшний день существуют четыре вида выплат пенсионных накоплений: единовременная выплата пенсионных накоплений, срочная пенсионная выплата, накопительная пенсия, а также выплата пенсионных накоплений застрахованного лица его правопреемникам, в случае его смерти.

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