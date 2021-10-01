ПФР рассказали как получить единовременную выплату

Получить все средства пенсионных накоплений могут люди, которые родились в 1967 году и позже, информирует пресс-служба Пенсионного фонда России.

В ПФР или негосударственные пенсионные фонды после достижение соответствующего возраста можно подать заявление о единовременных выплатах. Сделать это могут граждане, родившиеся после 1966 года, а также мужчины 1953—1966 годов рождения и женщины, рожденные в 1957—1966 годах. При этом официально они были трудоустроены с 2002 по 2004 год, а их работодатель платил страховые взносы в пенсионный фонд с «белой зарплаты» сотрудников. Участники программы государственного софинансирования пенсионных накоплений тоже могут получить выплаты.

На сегодняшний день существуют четыре вида выплат пенсионных накоплений: единовременная выплата пенсионных накоплений, срочная пенсионная выплата, накопительная пенсия, а также выплата пенсионных накоплений застрахованного лица его правопреемникам, в случае его смерти.

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