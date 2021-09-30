Бесплатные прививки в частных клиниках, повышение пенсий военным: какие законы вступают в силу с 1 октября

С 1 октября в России вступают в силу законы, которые затрагивают самые разные области жизни. О том, что изменится с завтрашнего дня, читайте в материале Gazeta.SPb.

Повышение пенсий военных пенсионеров

С 1 октября военные пенсионеры и бывшие сотрудники других силовых структур смогут рассчитывать на прибавку к пенсии. Это связано с повышением на 3,7% денежного довольствия военнослужащих, войск нацгвардии, сотрудников органов внутренних дел РФ, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы РФ, федеральной противопожарной службы, таможенных органов и начальствующего состава органов федеральной фельдъегерской связи.

Бесплатные прививки в частных клиниках

С 1 октября частные и ведомственные клиники смогут делать пациентам прививки в рамках программы обязательного медицинского страхования (ОМС). В перечень входят вакцины, предусмотренные национальным календарем профилактических прививок, и прививки по эпидемическим показаниям.

Штрафы за сокрытие денег в электронных кошельках

Резидентов РФ ждут штрафы за непредоставление налоговой отчетности о переводах на иностранные электронные кошельки. Взыскание для граждан, должностных и юридических лиц составит от 20% до 40% от суммы, проходившей через кошельки за отчётный период.

Медикам станет проще получить аккредитацию

Врачей и фармацевтов освободят от обязательного получения свидетельства об аккредитации в бумажном виде для допуска к работе. Основанием с 1 октября является не материальный документ, а факт успешного прохождения процедуры — сведения об этом будут храниться в федеральном регистре медицинских работников единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения.

Полный контроль финансирования НКО

С 1 октября все финансовые операции некоммерческих организаций будут отслеживаться. Таким образом, НКО не смогут скрывать источники и суммы средств, получаемых из-за границы. Ранее контроль распространялся только на транзакции свыше 100 тысяч рублей.

Обязательная фотофиксация при прохождении ТО

С 1 октября карты техосмотра будут оформлять только в электронном виде, а весь транспорт при въезде и выезде из пункта ТО будут фотографировать. Диагностические карты, оформленные без ТО, будут аннулированы — так власти борются со случаями фиктивного прохождения технического осмотра.

«Детские» выплаты будут перечислять на карту «Мир»

Ежемесячные выплаты в связи с рождением первого или второго ребенка с 1 октября будут переводить только на карты «Мир». На пособие могут рассчитывать семьи, в которых первый или второй ребенок родился или был усыновлен после 1 января 2018 года, а доход на одного члена семьи не превышает двукратной величины регионального прожиточного минимума.

Новые ограничения по кредитам от Центробанка

С 1 октября Банк России вводит новые ограничения по выдаче потребкредитов для финансовых организаций. Повышается коэффициент рисков по займам, выдаваемым уже закредитованным клиентам. Надбавки повысятся по ссудам с большой полной стоимостью кредита (ПСК) и займам, предоставляемым гражданам с высокой долговой нагрузкой (ПДН). Изменения должны бороться с рискованным кредитованием и ограничить рост долговой нагрузки граждан.

Оплата товаров по QR-кодам

К 1 октября крупные (системно значимые) банки должны подключиться к оплате товаров по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП). Остальные банки (универсальные) должны ввести эту услугу не позднее 1 апреля 2022 года.