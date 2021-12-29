У финансового директора из частного дома в Тосненском районе вынесли украшений на миллион

У финансового директора из частного дома в Тосненском районе вынесли украшений на миллион . Фото: "Яндекс. Недвижимость"

У финансового директора из частного дома в Тосненском районе вынесли украшений на миллион . Фото: "Яндекс. Недвижимость"

В среду, 29 декабря, было возбуждено уголовное дело по факту пропажи украшений из частного дома в Тосненском районе. В результате сумма ущерба составила один миллион рублей.

Сам инцидент произошел 28 декабря в период с 08:40 утра до 23:00 вечера в доме 6 по Кольской линии ДНП «Ижорец» Тельмановского поселения Тосненского района. Пострадавшая оказалась финансовым директором и заявила, что неизвестный вынес из ее частного дома украшения. Как стало известно Gazeta.SPB, сумма ущерба приравнялась к 1 миллиону рублей.

Кража была совершена путем повреждения стеклопакета. Злоумышленник, проник в дом, забрал украшения, после чего с места преступления скрылся.

Женщина написала заявление в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 27 декабря в правоохранительные органы обратилась 62-летняя жительница Липецкой области, с заявлением о потере сумки с миллионом рублей.