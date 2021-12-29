Спустя 10 лет Шварценеггер официально развелся со своей женой

Спустя 10 лет Шварценеггер официально развелся со своей женой
Спустя 10 лет Шварценеггер официально развелся со своей женой. Фото: Instagram

Один из самых затянувшихся разводов в голливудской истории, наконец, завершился. Экс-губернатор Калифорнии и актер Арнольд Шварценеггер официально развелся с супругой Марией Шрайвер.

В результате 10 лет судебных разбирательств развод был осуществлен. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на свои источники.

В результате суда вопрос коснулся 400 миллионов долларов, которые, вероятно супруги поделили пополам, так как у супругов не было брачного договора. Так долго процесс шел по причине «отсутствие мотивации» и сложностью в урегулировании споров о разделе имущества.

Расставание между актером и Шрайвер было анонсировано еще в 2011. Оно произошло в результате того, как в СМИ появилась информация о сыне Шварценеггера от домработницы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Ида Галич заявила, что вовремя не прожила все негативные эмоции и теперь мучается из-за последствий развода.

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