Суд в Петербурге оправдал фигурантов дела и домогательствах к воспитанникам детского дома

Суд в Петербурге оправдал фигурантов дела и домогательствах к воспитанникам детского дома
Суд оправдал фигурантов за отсутствием события преступления. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Кировский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Станислава Виноградова, Михаила Елина, Кирилла Покалюка, Павла Прикащикова и Андрея Соловьева, которые ранее обвинялись в растлении воспитанников детского дома.

Суд оправдал фигурантов за отсутствием события преступления. Бывших сотрудников детдома выпустили из-под стражи в зале суда немедленно. Умерший в СИЗО Виноградов также оправдан, сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов.

Как установили следователи, с 2002 по 2017 год, воспитатели и педагоги учреждения принуждали сирот к действиям сексуального характера.

По версии следствия, было совершено 23 факта сексуального насилия над воспитанниками центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На скамье подсудимых оказались бывший директор школы № 565 Кировского района Станислав Виноградов, бывший заместитель директора детского дома Михаил Елин, бывшие воспитанники и ученики школы Павел Прикащиков, Кирилл Покалюк и Андрей Соловьев.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Кировский районный суд признал вину доцента кафедры Государственной морской академии имени адмирала С. О. Макарова, который подозревался в получении взятки. Ему назначили наказание в виде крупного штрафа – 550 тысяч рублей.

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