Стало известно о состоянии петербурженки, первой подхватившей «омикрон»

Жительница Северной столицы выздоровела.

Об этом сообщает 28 декабря, в четверг, пресс-служба комитета по здравоохранению города на Неве.

Первая в Петербурге пациентка, у которой была выявлена новая вариация коронавирусной инфекции, оправилась.

Женщина выздоровела, несмотря на то, что ее болезнь протекала в среднетяжелой форме.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вирусологи рассказали, что избежать заражения «омикроном» поможет группоспецифический иммунитет.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что британские врачи рассказали о новом симптоме «омикрона». У зараженных «омикроном» может наблюдаться «мозговой туман», который проявляется в «вялом, расплывчатом и нечетком» мышлении.