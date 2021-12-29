В Калининском районе пешеход попал по колеса «Жигулей»: две скорые на месте

На место происшествия прибыли две кареты скорой медицинской помощи.

О том, что в Калининском районе Петербурга случилась авария, сообщает «Мегаполис ДТП и ЧП Петербурга» в среду, 29 декабря.

Очевидцы происшествия отмечают, что в аварии поучаствовали легковушка и человек.

«На пешеходном переходе, не доезжая до Светлановского проспекта от проспекта Культуры сбили человека», – говорится в Сети.

На видеозаписи заметно, что горожанин оказался под колесами отечественной машины. В настоящий момент неизвестно, как чувствует себя пешеход и водитель.