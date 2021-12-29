В Калининском районе пешеход попал по колеса «Жигулей»: две скорые на месте

В Калининском районе пешеход попал по колеса &#171;Жигулей&#187;: две скорые на месте
Пешехода сбили в Калининском районе. Фото: pixabay
На место происшествия прибыли две кареты скорой медицинской помощи.
О том, что в Калининском районе Петербурга случилась авария, сообщает «Мегаполис ДТП и ЧП Петербурга» в среду, 29 декабря.
Очевидцы происшествия отмечают, что в аварии поучаствовали легковушка и человек.
«На пешеходном переходе, не доезжая до Светлановского проспекта от проспекта Культуры сбили человека», – говорится в Сети.
На видеозаписи заметно, что горожанин оказался под колесами отечественной машины. В настоящий момент неизвестно, как чувствует себя пешеход и водитель.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Парашютной улице сбили пешехода.
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