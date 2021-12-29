В ВОЗ предупредили о «цунами новых случаев» COVID из-за «омикрона» и «дельты»

По словам главы ВОЗ, необходимо устранить неравенство в здравоохранении ради победы над пандемией COVID-19. Фото: комитет по здравоохранению

По словам главы ВОЗ, необходимо устранить неравенство в здравоохранении ради победы над пандемией COVID-19. Фото: комитет по здравоохранению

Штаммы COVID-19 «Дельта» и «Омикрон» могут вызвать новую волну заболеваемости в мире. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, эти ковид-штаммы способствуют повышению уровня заражения. Наряду с этим увеличивается и количество госпитализаций, а также уровень смертности.

Гебрейесус заявил во время брифинга, который транслировался в Twitter, что такая динамика распространения вируса «может привести к цунами случаев».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, какие типы респираторов наиболее эффективны при защите от нового штамма коронавируса «омикрон». Выбирая маску для защиты от «омикрона» необходимо учитывать ее фильтрацию и то, как плотно она прилегает к лицу. Самую лучшую защиту от ковида обеспечивают многоразовые фильтрующие маски-респираторы с клапаном FFP2 (N95).