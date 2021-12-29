«ГАЗель» обронила десятки бутылок с пивом посреди дороги на Софийской

ДТП с ГАЗелью на Софийской. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

ДТП с ГАЗелью на Софийской. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

«ГАЗель» уронила на проезжую часть коробки и упаковки с пивом на пересечении Софийской улицы и улицы Салова.

Дорожный инцидент случился в среду, 29 декабря. Фотографиями алкогольного разлива очевидцы поделились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Газель выгрузила пиво на перекрестке Софийской и Салова. Налетай», — написал автор записи.

На кадрах видно, что некоторые емкости разбились — на месте падения образовалась лужа из пива. При этом есть и целые бутылки.

В комментариях к записи пользователи начали шутить про отсутствие очереди у «бара» посреди дороги.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Большой Ижоре грузовик сбил женщину с пятилетним ребенком. Ударом «ГАЗель» отбросило на 37-летнюю женщину и пятилетнего мальчика. Пострадавшего ребенка в тяжелом состоянии госпитализировали. Женщина также попала в больницу, ее состояние оценивается как удовлетворительное.