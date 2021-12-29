Автомобиль проехался по пешеходу из-за скользкой дороги на Луначарского

Автомобиль проехался по пешеходу из-за скользкой дороги на Луначарского
Обстоятельства инцидента выясняются. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Выборгском районе Петербурга произошло ДТП с участием пешехода. Автомобилист не справился с управлением на скользкой дороге.

Дорожный инцидент случился в вечером в среду, 29 декабря, на проспекте Луначарского. Подробности сообщили в Telegram-канале «Мегаполис».

Под колеса ВАЗ-2105 попал местный житель, переходивший дорогу. По предварительным данным, водитель отечественного авто не справился с управлением на заснеженной дороге и сбил пешехода.

Информация о состоянии пострадавшего не приводится. На месте инцидента работают сотрудники ГИБДД и две бригады скорой помощи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что автомобилист проехал на красный и сбил ребенка на юго-западе Петербурга. Вызывать сотрудников ГИБДД и медиков на место ДТП не стали, причина этого не указывается. Ребенок, по всей видимости, в результате аварии не пострадал.

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