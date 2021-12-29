МЧМ-2022 досрочно завершен из-за COVID-19

Международная федерация хоккея решила приостановить проведение молодежного чемпионата-2022 в Канаде.

Такая мера была введена после того, как в трех матчах группового этапа сборная России, Чехии и Америки получили технические поражения в связи с тем, что были выявлены случаев заражения новой коронавирусной инфекцией среди спортсменов.

В том числе, заявлялось, что в команде нашей сборной положительный результат теста на ковид получил

нападающий Матвей Мичков.

Матвея Мичкова признали лучшим игроком сборной России в матче на Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2022 против Швеции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жертвой аварии стал Никита Мокеев — 19-летний игрок нижнекамского хоккейного клуба «Реактор».