Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 284 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 284 миллиона, а число летальных исходов — 5,4 миллиона. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Согласно данным, по состоянию на утро 30 декабря в университет поступили сведения о 284 471 377 зараженных и 5 421 557 умерших.

Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в американский университет, зарегистрировано в США — 53 659 688. Далее следуют Индия (34 808 886), Бразилия (22 269 031).

В России общее число инфицированных достигло 10 279 009. Жертв коронавируса в РФ насчитывается 300 886.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коронавирус отбирает годы жизни у переболевших.