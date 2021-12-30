В 2022 году ПФР планирует расширить меры социальной поддержки россиян

В 2022 году ПФР планирует расширить меры социальной поддержки россиян
В 2022 году ПФР планирует расширить меры социальной поддержки россиян. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В России меры социальной поддержки будут расширены с 2022 года.

Изменение коснется и тех мер социальной поддержки, которые назначают органы социальной защиты и Роструд. Информация об этом представлена на сайте Пенсионного фонда России.

С нового года в России хотят упростить порядок получения денежных выплат граждан. Жителям России не придется тратить время на сбор пакета документов, так как Пенсионный фонд России планирует самостоятельно запрашивать в профильных ведомствах нужные данные.

Для оформления социального пособия чаще всего гражданину необходимо обратиться в клиентскую службу ПФР. В будущем все может свестись к тому, что заявление можно будет подать в электронном виде через сайт госуслуг.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что россияне могут рассчитывать на дополнительные суммы в размере 4 300 рублей, но только в случае, если успеть подать заявление до 31 декабря.

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