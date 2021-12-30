Перед Новым годом Чижик-пыжик нарядился и завел друзей

Памятник маленькой птичке на Фонтанке у моста рядом с Инженерным замком готов праздновать Новый год: Чижик-пыжик нарядился в светящуюся гирлянду и завел себе друзей.

Чижик-пыжик поймал новогоднее настроение и подружился с гостями, которые заглянули к нему в преддверии Нового года. Об этом сообщает «Фонтанка», с которой поделился информацией один из читателей, заметивший украшение на памятнике.

Теперь на голове у Чижика-пыжика красуется колпачок, похожий на головной убор Санта-Клауса, а вокруг птички появилась яркая гирлянда, шарики и елочка. В гости заглянули несколько персонажей: два снеговика и медведь. Теперь Чижику-пыжику скучно точно не будет, кажется, он даже уже успел подружиться с новыми знакомыми.

Также во время своей ночной прогулки петербуржец заметил светящегося медведя с елью на берегу Невы. Украшение несколько больше того, что расположилось рядом с Чижиком-пыжиком, но, похоже, как-то связно с ним. Возможно, медведь рядом с памятником и медведь на Неве — друзья.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сотрудники ЖКС №1 Центрального района сняли вязаную шапку и шарф со скульптуры Чижика-Пыжика. Кто-то решил утеплить птичку перед наступлением холодов.