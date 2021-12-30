В Выборгском районе пенсионер потерял почти два миллиона, вложившись в московскую компанию

В Выборгском районе пенсионер потерял почти два миллиона, вложившись в московскую компанию. Фото: pixabay.com

В Выборгском районе пенсионер потерял почти два миллиона, вложившись в московскую компанию. Фото: pixabay.com

В среду, 29 декабря, пожилой петербуржец лишился почти двух миллионов, заключив договор займа с компанией, которая по указанным данным находится в Москве.

Мошенники снова обманули пенсионера в Петербурге. В отделение полиции поступило заявление от 72-летнего мужчины, который утверждал, что не может связаться с московской компанией, которая теперь обладала деньгами пенсионера. Как стало известно Gazeta.SPB, мужчина заключил договор займа «Наш пенсионер» с ООО «Инвестиционный дом жизнь», после чего внес 1 700 000 рублей на счет организации.

Уже долгое время компания не выходит на связь и не возвращает деньги. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что телефонные мошенники убедили пенсионерку взять кредит и перевести им более 1,3 миллиона рублей. Все произошло в Санкт-Петербурге 29 декабря.