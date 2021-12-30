Восемь из десяти россиян будут отдыхать 31 декабря

20% опрошенных заявили, что все-таки выйдут на работу в этот день. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

20% опрошенных заявили, что все-таки выйдут на работу в этот день. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Подавляющее большинство россиян не пойдут на работу 31 декабря, который в этом году официально объявлен нерабочим днем. Без отдыха останутся только 2 из 10 россиян. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

В уходящем году 31 декабря объявлено российским правительство нерабочим днем. Большинство работодателей выполняют постановление кабмина: 8 из 10 россиян не будут работать в последний день года.

Судя по комментариям, многие вполне довольны дополнительным выходным, поскольку теперь у россиян больше времени на подготовку к Новому году. В предыдущие годы 31 декабря хоть и считалось рабочим, но результативность работы стремилась к нулю.

20% опрошенных заявили, что все-таки выйдут на работу в этот день. Большинство из них (14%) рассказали, что платить им будут как обычно, а 6% получат повышенную плату.

У большинства россиян, работающих по графику 40-часовой недели, последний день года является выходным — так ответили 88% респондентов. За стандартную плату чаще всего работают россияне, трудящиеся посменно (30%), а за повышенную — работающие на условиях неполного рабочего дня (16%).

Среди тех, кому посчастливилось отдохнуть 31 декабря, больше женщин, нежели мужчин — 84% против 77% соответственно. При этом 11% работниц получают стандартную плату, и лишь 5% повышают ставку за выход на работу в предпраздничный день.

Из другого опроса SuperJob следует, что 8 из 10 россиян высказались за то, чтобы 31 декабря всегда было выходным днем. Женщины поддерживают такую идею немного чаще, чем мужчины — 84% и 79% соответственно, а россияне моложе 34 лет — чаще своих более зрелых соотечественников — 85% против 79% среди россиян старше 49 лет.

На вопрос «В 2021 году правительство утвердило 31 декабря нерабочим днем. Вы бы хотели, чтобы 31 декабря стало нерабочим днем навсегда?» положительно ответили 81% опрошенных.

При этом среди жителей мегаполисов чаще всего о всероссийском нерабочем дне 31 декабря мечтают в Волгограде и Казани. В Москве положительно оценивают инициативу 81% респондентов, а в Петербурге — 83%.

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