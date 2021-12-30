Восемь из десяти россиян будут отдыхать 31 декабря

Восемь из десяти россиян будут отдыхать 31 декабря
20% опрошенных заявили, что все-таки выйдут на работу в этот день. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Подавляющее большинство россиян не пойдут на работу 31 декабря, который в этом году официально объявлен нерабочим днем. Без отдыха останутся только 2 из 10 россиян. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

В уходящем году 31 декабря объявлено российским правительство нерабочим днем. Большинство работодателей выполняют постановление кабмина: 8 из 10 россиян не будут работать в последний день года.

Судя по комментариям, многие вполне довольны дополнительным выходным, поскольку теперь у россиян больше времени на подготовку к Новому году. В предыдущие годы 31 декабря хоть и считалось рабочим, но результативность работы стремилась к нулю.

20% опрошенных заявили, что все-таки выйдут на работу в этот день. Большинство из них (14%) рассказали, что платить им будут как обычно, а 6% получат повышенную плату.

У большинства россиян, работающих по графику 40-часовой недели, последний день года является выходным — так ответили 88% респондентов. За стандартную плату чаще всего работают россияне, трудящиеся посменно (30%), а за повышенную — работающие на условиях неполного рабочего дня (16%).

Среди тех, кому посчастливилось отдохнуть 31 декабря, больше женщин, нежели мужчин — 84% против 77% соответственно. При этом 11% работниц получают стандартную плату, и лишь 5% повышают ставку за выход на работу в предпраздничный день.

Из другого опроса SuperJob следует, что 8 из 10 россиян высказались за то, чтобы 31 декабря всегда было выходным днем. Женщины поддерживают такую идею немного чаще, чем мужчины — 84% и 79% соответственно, а россияне моложе 34 лет — чаще своих более зрелых соотечественников — 85% против 79% среди россиян старше 49 лет.

На вопрос «В 2021 году правительство утвердило 31 декабря нерабочим днем. Вы бы хотели, чтобы 31 декабря стало нерабочим днем навсегда?» положительно ответили 81% опрошенных.

При этом среди жителей мегаполисов чаще всего о всероссийском нерабочем дне 31 декабря мечтают в Волгограде и Казани. В Москве положительно оценивают инициативу 81% респондентов, а в Петербурге — 83%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что диетолог Юлия Пигарева рассказала, как снизить расходы на праздничный стол, при этом сделать блюда более полезными для здоровья.

31 декабря выходной день нерабочий день опрос


 

Новости партнеров
Зотов оправдал плохую уборку снега в Петербурге нехваткой дворников
Зотов оправдал плохую уборку снега в Петербурге нехваткой дворников
Начавший карьеру в Петербурге Савельев лишает город федеральных денег
Начавший карьеру в Петербурге Савельев лишает город федеральных денег
И это не Киркоров: озвучен самый дорогой артист на Новый год
И это не Киркоров: озвучен самый дорогой артист на Новый год
Чего ждать петербуржцам после переезда
Чего ждать петербуржцам после переезда "Газпрома"?
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Восемь из десяти россиян будут отдыхать 31 декабря
В Выборгском районе пенсионер потерял почти два миллиона, вложившись в ...
Злосчастная бутылка: возбуждено уголовное дело по факту разбитой головы на ...
Петербуржцам рассказали, как будет работать общественный транспорт в Новый год
Юная петербурженка сломала ногу, пытаясь сбежать из детдома
Перед Новым годом Чижик-пыжик нарядился и завел друзей
Телефонные мошенники обманули пожилую петербурженку на 1,3 млн рублей
Экономист рассказал о способе, который поможет справиться с повышением цен ...