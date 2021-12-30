Центробанк решил избавиться от Сбербанка: будут ли работать карты Cбербанка в 2022

Для клиентов Сбербанка после продажи акций ничего не меняется. Фото: Сбербанк

Для клиентов Сбербанка после продажи акций ничего не меняется. Фото: Сбербанк

Еще весной прошлого года правительство провело сделку по покупке у Центробанка его пакета акций Сбербанка — крупнейшего банка в стране. Рассказываем, чем это обернется для россиян.

Центробанк до момента продажи был владельцем, регулятором и надзорным органом для Сбербанка в одном лице, что порождало определенный конфликт интересов. Замминистра финансов Алексей Моисеев рассказывал, как еще в 2014 году Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) назвала странным, что Банк России совмещает функции мегарегулятора и владельца крупнейшего банка в стране.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина тогда уточняла, что речь идет не о передаче актива, а именно о продаже: «Было бы логично, чтобы правительство купило наш пакет акций Сбербанка, если хочет получать дивиденды на постоянной основе».

В собственности ЦБ было 50% в уставном капитале Сбербанка плюс одна голосующая акция. 50% сразу перешли Минфину, а одну акцию оставили за ЦБ, чтобы заключить акционерное соглашение с правительством.

Покупка прошла по рыночной цене — 189,44 рубля за одну акцию. Эксперты предрекали, что полная сумма сделки составит около 2,5 триллиона рублей, но по итогу вышло почти на 400 миллионов меньше — 2,139 триллиона рублей.

Благодаря продаже акций многомиллиардная прибыль от акций Сбербанка начала поступать в бюджет страны, а продавец в лице Центробанка получил огромную прибыль: по итогам сделки у ЦБ осталось около 300-500 миллиардов рублей, а остальное он перечислил в государственную казну. Предполагалось, что средства от продажи пакета Банк России направит на финансирование социальных инициатив, изложенных президентом Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию.

Для клиентов Сбербанка после продажи акций ничего не меняется. Многие граждане даже до сих пор не заметили, что организации под названием «Сбербанк» больше не существует. Кредитная организация теперь стала государственной, все услуги останутся и будут предоставляться в полном объеме. Как подчеркивали в Минфине, смена контролирующего акционера не повлияет на гарантии государства по вкладам граждан.

Глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что стратегия банка после сделки останется прежней. В Минфине неоднократно говорили, что собираются поддерживать стратегию, которую проводит менеджмент Сбербанка и которая была утверждена советом директоров. Эксперты также уверяли, что ЦБ покинет Сбербанк без каких-либо последствий.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава Центробанка призывает россиян не брать ипотеки.