ПФР выплатит некоторым неработающим пенсионерам по 6 тысяч в 2022 году

ПФР выплатит некоторым неработающим пенсионерам по 6 тысяч в 2022 году. Фото: Baltphoto

ПФР выплатит некоторым неработающим пенсионерам по 6 тысяч в 2022 году. Фото: Baltphoto

В новом 2022 году часть неработающих пенсионеров получат дополнительные 6 тысяч от Пенсионного фонда России.

В январе материальная поддержка будет оказана пожилым россиянам, которые воспитывают детей до 18 лет или студентов очной формы обучения до 23 лет. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на заявление Пенсионного фонда России.

На каждого несовершеннолетнего, который находится на содержании у пенсионера, выплатят по 2 134 рубля в месяц. В случае, когда пенсионер воспитывает двоих детей, выплаты составят 4 266 рублей, за троих подопечных ПФР осуществит выплаты в 6 401 рубль.

На получение материальной помощи могут рассчитывать оба родителя-пенсионера. Для оформления надбавки необходимо обратиться в ПФР с заявлением и приложить к нему подтверждающие документы, среди которых свидетельство о рождении ребёнка, справку об обучении в учебном заведении.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что законом установлено, что выплаты нуждающимся гражданам не могут быть ниже прожиточного минимума. Депутат сообщила, что прожиточный минимум для пенсионеров по стране равен 10 782 рубля.