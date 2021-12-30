Количество микрозаймов в России достигло рекордного показателя в 2021 году

В 2021 году россияне активно брали микрозаймы, и при этом количество просроченных задолженностей не становилось больше. По мнению экспертов, тенденция на взятие кредитов будет наблюдаться и в 2022 году. Она будет зависеть от макроэкономической ситуации в России и того, как будет действовать в сложившейся ситуации регулятор.

В третьем квартале 2021 года портфель микрозаймов составил 305 млрд рублей, что означает его увеличение на 6%. Долгосрочные займы отмечаются в 55% случаев. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ Центробанка РФ «Обзор ключевых показателей микрофинансовых институтов».

Директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин заявил, что из-за того, что реально располагаемые доходы снижается количество качественных заемщиков. В связи с этим МФО увеличивают сроки займов. Отмечается, что по плану снижение предельной стоимости кредита с 1 до 0,8% в день на законодательном уровне и уменьшение выплат должны стимулировать МФО перейти из самого рискового краткосрочного кредитования в долгосрочное.

Увеличение количества менее рискованных долгосрочных микрозаймов отмечается некоторыми экспертами как позитивная тенденция. Например, по мнению члена совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агвана Микаеляна, в качестве альтернативы банки могли бы наладить «конвейерное» онлайн-кредитование под более низкий процент с целью уменьшить финансовые риски для заемщиков и сделать поле деятельности для МФО меньше.

Коммерческий директор МФК «МигКредит» Надежда Димченко считает, что рост доли среднесрочных потребительских займов — это следствие политики регулятора, которая направлена на сворачивание сегмента PDL.

Генеральный директор «Юником24» Дмитрий Африканов подчеркнул, что 60% жителей России сейчас не имеют сбережений, поэтому и обращаются за заемными средствами к банкам. В тоже время МФО популярны у населения потому, что банки не готовы работать с получателями микрозаймов. Важно то, что уровень одобрения у МФО выше.

Микрозаймы, как тренд, наметились еще в 2020 году, отмечает директор группы компаний Eqvanta Андрей Клейменов. Их оформлением повторно чаще всего занимаются те россияне, которые имеют хорошую кредитную историю. Такие займы более востребованы за счет меньшей финансовой нагрузки. Рост объема микрозаймов сохраняется с середины 2020 года, когда рынок начал приходить в норму после коронавирусных ограничений. Кроме того увеличение количества микрозаймов связано с ростом промышленного производства и одновременным ускорением инфляции.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что россияне могут отказаться от дополнительных услуг банков, а также потребовать вернуть деньги за то, что они самостоятельно не подключали.