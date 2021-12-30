От банка можно потребовать вернуть деньги за навязанные им услуги

От банка можно потребовать вернуть деньги за навязанные им услуги. Фото: Сбербанк

От банка можно потребовать вернуть деньги за навязанные им услуги. Фото: Сбербанк

С 30 декабря жители России могут отказаться от дополнительных услуг банков, а также потребовать вернуть деньги за пункты, которые были подключены банками самостоятельно без ведома клиентов.

Деньги за дополнительные услуги будут возвращены в том случае, если кредитная организация оказала давление на клиента в момент оформления услуг, либо сделала это самостоятельно, проставив «галочки» за граждан об их согласии на использование услуг. Об этом сообщает «Прайм».

Такая опция появилась у банковских клиентов после вступления в силу после изменения в законодательстве РФ. С сегодняшнего дня, 30 декабря, заёмщики должны сами подтверждать своё желание оформить услуги. Также кредитор обязан информировать клиента о стоимости и условиях предоставления услуг перед их подключением.

В случае, если гражданин захочет отказаться от подключенной услуги, он сможет сделать это в течение «периода охлаждения», который длится две недели. Кроме того, он может вернуть за них потраченные ранее деньги. Если услуга уже была оказана частично, то средства вернутся только за её не оказанную часть.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что благодаря продаже акций многомиллиардная прибыль от акций Сбербанка начала поступать в бюджет страны, а продавец в лице Центробанка получил большую прибыль.