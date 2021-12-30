На производстве по Софийской улице загорелись стеллажи

На производстве по Софийской улице загорелись стеллажи
Открытое горение уже ликвидировали. Фото: "Яндекс панорамы"

Во Фрунзенском районе Петербурга в четверг пожар случился в производственном здании. С огнем боролись около двадцати минут.

Об этом сообщила пресс-служба городского ГУ МЧС. Очевидцы вызвали пожарных в 15:09. Все случилось по адресу: улица Софийская, в доме №76. Причина возгорания неизвестна.

Площадь пожара была 15 квадратных метров. К месту происшествия на борьбу с огнем направили 17 человек личного состава и четыре пожарные машины. В 15:28 с открытым горением справились.

В производственном здании обгорели стеллажи на площади 15 «квадратов».

Предварительно, в результате пожара никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Академика Константинова пожар произошел в мусоросборнике.

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