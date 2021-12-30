В Пулково 30 декабря задержали 14 рейсов

Сегодня, 30 декабря, в петербургском аэропорту Пулково задержали 14 внутренних и международных рейсов.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Сочи, Симферополя, Архангельска, Хельсинки, Москвы, Казани, Калининграда, Краснодара, Сургута, Красноярска, Воронежа. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс до Сочи. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 14:20, однако время вылета сдвинули на 19:05. Далее с опозданием вылетит рейс до Симферополя. Самолет перенесли с 16:05 на 20:30. Также перенесли время вылета двух воздушных суден до Архангельска, с 16:25 и 22:15 на 22:10 и 2:55.

Также задерживают самолет до Хельсинки. Время вылета перенесено с 19:10 на 19:50.

Еще задерживают рейсы до Москвы. Два самолета должны были улететь в 20:50, а еще один в 23:45. Однако вылеты перенесли на 21:25, 22:20 и 2:00.

Вылет рейса до Казани перенесли с 20:15 на 0:50. Время вылета самолетов в Калининграда, Краснодара, Сургута, Красноярска и Воронежа отложили с 20:50, 20:55, 21:20, 21:25, 21:55 на 21:25, 2:30, 22:20, 22:45 соответсвенно.

Причины задержек не указываются.

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