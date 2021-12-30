В Выборгском районе вспыхнул частный дом

В четверг, 30 декабря, в Выборгском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 13:48 мск. В поселке Кириловское загорелся частный дом.

На месте происшествия работали дежурные смены 109 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области и цистерна военной части п. Каменка. Всего в ликвидаци пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники. Горел частный дом на общей площади 28 квадратных метров. Справиться с огнем удалось в 15:11 мск. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Академика Константинова пожар произошел в мусоросборнике.