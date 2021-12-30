На Ленинском проспекте такси на скорости влетело в столб

Такси влетело в столб на Ленинском Проспекте. Фото: vk.com/spb_today

Такси влетело в столб на Ленинском Проспекте. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие с участием такси. Автомобиль на скорости врезался в столб.

Дорожный инцидент случился вечером 30 декабря.

«Такси влетело в столб на Ленинском Проспекте напротив 104 дома», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Что стали причиной аварии неизвестно. Возможно, в этом виноваты скользкие дороги. Информация о состоянии водителя уточняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на федеральной трассе М-10 Москва — Тверь — Великий Новгород — Санкт-Петербург произошло ДТП с лосем. Машины объезжают лежащее животное.