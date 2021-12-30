Пожар площадью 120 квадратных метров потушили в Тихвинском районе

Пожар площадью 120 квадратных метров потушили в Тихвинском районе
На месте работают пожарные. Фото: Baltphoto

В четверг, 30 декабря, в Тихвинском районе Ленинградской области произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 07:39 мск. В поселке Шугозеро загорелась кровля дома.

На месте происшествия работали дежурные смены 61 пожарно-спасательной части, 114 и 115 пожарных частей противопожарной службы Ленинградской области. Всего в ликвидации пожара участвовали 12 человек личного состава и три единицы техники.

Площадь пожара составила 120 квадратных метров. Справиться с огнем удалось в 10:57 мск.

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Академика Константинова пожар произошел в мусоросборнике.

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