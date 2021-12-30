Ночью в Приморском районе 20 спасателей тушили квартирный пожар

Ночью в Приморском районе 20 спасателей тушили квартирный пожар
Пожар ликвидирован. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

В ночь на 31 декабря в Приморском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 01:49 мск. На улице Аэродромная, дом 9 корпус 1, в двухкомнатной отдельной квартире обгорела обстановка на площади 15 квадратных метров, сообщили в ГУ МЧС по городу. Справиться с огнем удалось в 02:23 мск. Сведения о пострадавших уточняются.

В ликвидации пожара участвовали четыре единицы техники и 20 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Академика Константинова пожар произошел в мусоросборнике.

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