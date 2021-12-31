В России за сутки выявили более 20,6 тысяч случаев COVID

В России за сутки выявили более 20,6 тысяч случаев COVID
Россия продолжает проводить тесты на коронавирус. Фото: Администрация Петербурга

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных COVID-19. За минувшие сутки инфекция подтвердилась у 20 638 человек, сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на пятницу, 31 декабря, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 10 499 982.

За сутки зафиксировали 912 смертей от коронавируса. Всего с начала пандемии от последствий вируса скончались 308 860 граждан. За сутки полностью выздоровели и получили отрицательные тесты 40 692 человека. Общее количество выздоровлений достигло 9 463 919.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на второе место. Первой стала Москва. Третье место у Подмосковья.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что наиболее высокому риску заражения коронавирусом подвержены люди старшего поколения.

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