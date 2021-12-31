Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали более 50 человек

Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали более 50 человек
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошел 51 случай.

Об этом стало известно в пятницу, 31 декабря. В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 28 036 жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти еще 912 человек, с начала пандемии новая болезнь унесла жизни 308 860 россиян.

Всего с начала пандемии в России выявлено 10 499 982 случая коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на новогодние праздники вводятся ограничения для групп детей и людей с с температурой от 37,1 градуса. Вход на массовые мероприятия лицам, которые относятся к первому или второму случаю, — запрещен. Такие требования вводятся для уменьшения контактов между людьми и снижения риска заражения.

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