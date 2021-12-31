В Ленобласти за сутки COVID подтвердился у 339 человек

В Ленинградской области зафиксировали еще 339 случаев заболевания COVID-19, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 31 декабря. Новые случаи заражения были выявлены в 114 населенных пунктах 47 региона. Всего с начала пандемии в регионе COVID-19 заразились уже 101 562 человека. 85 519 человек к настоящему времени выздоровело.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть оказалась на 16 месте. Петербург находится на втором — 1 529 зараженных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 2 739 человек. Третье место у Подмосковья — 1 197 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сложные последствия коронавируса возникают не только у пожилых людей, но у молодежи, которая болела в легкой или средней формах тяжести.