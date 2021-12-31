Шинный цех полыхал ночью на Заусадебной улице

Шинный цех полыхал ночью на Заусадебной улице
Пожар случился в здании на Заусадебной улице. Фото: скриншот "Яндекс.Карты"

В Приморском районе Петербурга произошел пожар. Спасатели тушили помещение цеха.

Возгорание случилось в ночь на пятницу, 31 декабря, по адресу: улица Заусадебная, дом 31. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 4:22. К месту происшествия оперативно были направлены спасатели.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, в помещение цеха происходило горение на площади 20 кв. метров.

В 05:04 пожар локализовали. Сведения о пострадавших не поступали.

К тушению огня привлекалось от МЧС: 4 единицы техники и 20 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели потушил крупный пожар в Выборгском районе Петербурга. На месте происшествия работали дежурные смены 52 и 53 пожарно-спасательных частей (8 человек, 2 ед. техники). Площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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