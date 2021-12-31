Уборочная техника забыла про Приморский и Красногвардейский районы новогодним утром

Утром в пятницу, 31 декабря, уборочная техника вышла на уборку Санкт-Петербурга от снега и мусора, но доехала не до всех районов города.

Как видно на мониторинг-карте комитета по благоустройству на 9:00, дороги города расчищают мусоровозы, погрузчики, подметательно-уборочное оборудование (механическое), самосвалы и МСК, плужное зеточное оборудование, распределители твердых реагентов с щеточным оборудованием, плужное щеточное оборудование.

Основная масса уборочной техники наблюдается в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах города. Большое количество техники также замечено в Московском, Невском районах. А вот в Приморском и Красногвардейском районах, кажется, про уборку забыли. Там заметно всего несколько машин уборочной техники.

Напомним, вице-губернатор Петербурга Анатолий Повелий заявил, что горожанам было бы хорошо еще «немножко потерпеть» и снег в городе уберут.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в последний день уходящего года ожидается облачная погода, пройдёт снег, местами переходящий в мокрый снег. Температура воздуха в городе составит -1…+1 градус. Около полуночи в городе похолодает до 0…-2 градусов и появится гололедица, а к утру 1 января подморозит до -4…-6 гр.