На Софийской в огне горела «Девятка»

Во Фрунзенском районе Петербурга в четверг пожар случился в автомобиле. С огнем боролись почти полчаса.

Об этом сообщила пресс-служба городского ГУ МЧС. Очевидцы вызвали пожарных в 09:29. Все случилось в отечественном автомобиле по адресу: Софийская улица, у дома №91. Причина возгорания неизвестна.

Автомобиль марки «ВАЗ 2109» выгорел по всей площади.

К месту происшествия на борьбу с огнем направили 10 человек личного состава и две пожарные машины. К 09:54 пожар был ликвидирован.

Предварительно, в результате пожара никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар охватил коммунальную квартиру на проспекте Стачек. Площадь горения составила 25 квадратных метров.