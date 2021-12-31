500 квадратов в огне: в Биробиджане горит университет

Возгорание случилось в неэксплуатируемом здании Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема в Биробиджане.

Об этом в пятницу, 31 декабря пишет ТАСС, ссылаясь на данные пресс-службы МЧС.

Сначала Министерство чрезвычайных ситуация сообщало, что в огне горят 400 квадратных метров. Однако через некоторое время выяснилось, что полыхают уже полтысячи «квадратов». О том, что площадь увеличилась также рассказали в ГУ МЧС России по Еврейской автономной области.

Отмечается, что огонь охватил неэксплуатируемое здание университета.

Данных о пострадавших не имеется. Здание в течение нескольких лет находится на капитальном ремонте.

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