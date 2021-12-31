500 квадратов в огне: в Биробиджане горит университет

500 квадратов в огне: в Биробиджане горит университет
В огне уже 500 квадратных метров. Фото: pixabay

Возгорание случилось в неэксплуатируемом здании Приамурского государственного университета имени Шолом-Алейхема в Биробиджане.

Об этом в пятницу, 31 декабря пишет ТАСС, ссылаясь на данные пресс-службы МЧС.

Сначала Министерство чрезвычайных ситуация сообщало, что в огне горят 400 квадратных метров. Однако через некоторое время выяснилось, что полыхают уже полтысячи «квадратов». О том, что площадь увеличилась также рассказали в ГУ МЧС России по Еврейской автономной области.

Отмечается, что огонь охватил неэксплуатируемое здание университета.

Данных о пострадавших не имеется. Здание в течение нескольких лет находится на капитальном ремонте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в штате Колорадо начали массово эвакуировать жителей из-за лесных пожаров.

биробиджан пожар происшествие университет


 

Новости партнеров
Зотов оправдал плохую уборку снега в Петербурге нехваткой дворников
Зотов оправдал плохую уборку снега в Петербурге нехваткой дворников
Депутат Рады прокомментировал, как
Депутат Рады прокомментировал, как "ультиматум Путина" повлиял на США
Ведущий программы
Ведущий программы "Умницы и умники" высказался о девятилетней студентке МГУ
Рудковская раскрыла бедным россиянам секрет привлечения денег — главное есть с тарелок за 14 тысяч
Рудковская раскрыла бедным россиянам секрет привлечения денег — главное есть с тарелок за 14 тысяч
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
500 квадратов в огне: в Биробиджане горит университет
Россия готовится к новой волне COVID-19 после в январе
Путин дал ассистенту Семака российское гражданство
Автомобилист разбил иномарку о трамвай утром 31 декабря на Московском проспекте
За 5 минут до боя курантов: последний в 2021 поезд отправится из Москвы в ...
Семейный подряд: парочка сняла гирлянды, повешенные жильцами дома на ...
Ученые: любовь к шоколаду и кофе передается по наследству
Депутат Крашенников: полученное при рождении гражданство РФ не может быть ...