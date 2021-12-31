Мужчины едва не замерзли насмерть в лесу под Петербургом

В лесном массиве около деревни Обухово Волховского района заблудились двое молодых людей. На помощь им пришли спасатели.

Выбраться из леса молодые люди 24 и 25 лет не смогли ночью 30 декабря. Подробности рассказали в группе «Аварийно-спасательная служба ЛО» в социальной сети «ВКонтакте».

Сообщение об их пропаже поступило в экстренные службы около шести утра. Через два часа сотрудники ПСО «Экстремум» и ПСО Новой Ладоги нашли их в канаве у Мурманского шоссе.

«Эвакуировали и передали сотрудникам скорой помощи», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, молодые люди шли по дороге и провалились. Информация о состоянии мужчин не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что со льда Ладожского озера сняли троих мужчин, заблудившихся в снегопад. Любителей зимней рыбалки попали в настоящую ледовую ловушку.