Со льда Ладожского озера сняли троих мужчин, заблудившихся в снегопад

Спасатели помогли троим мужчинам, заблудившимся на льду Ладожского озера, вернуться на берег.

Мужчин вызволили со льда в пятницу, 24 августа. Подробности рассказали в группе «Аварийно-спасательная служба ЛО» в социальной сети «ВКонтакте».

Любителей зимней рыбалки попали в настоящую ледовую ловушку. Из-за начавшегося снегопада они перестали ориентироваться и ушли аж на 11 км вглубь озера.

Прибывшие спасатели отряда Новая Ладога доставили горе-рыбаков на берег, а после их передали родственникам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели нашли мужчину, который заблудился в лесу Ленинградской области. Информация о случившемся поступила дежурной смене поисково-спасательного отряда города Тосно, после чего сотрудники отправились на поиски жителя. Найденного мужчину передали родственникам.