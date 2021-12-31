Стало известно, кого из россиян ожидает самая большая прибавка к пенсии с 1 января

Стало известно, кого из россиян ожидает самая большая прибавка к пенсии с 1 января
Рассчитать свой новый размер пенсии довольно просто. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Уже в январе российским пенсионерам проиндексируют пенсии. Стало известно, кому ожидать самую большую прибавку к выплате и как ее просчитать.

Специалисты Пенсионного фонда России объяснили, что увеличение выплат почувствуют те, кто получает страховые пенсии по старости, а это большинство пожилых россиян. Однако рассчитывать на обновление выплаты смогут только неработающие пенсионеры.

Как сообщает PRIMPRESS, для данной категории граждан надбавка составит 5,9%. При этом фиксированная выплата, которая идет в составе пенсии, увеличится до 6 400 рублей, а стоимость одного пенсионного коэффициента теперь составит 105 рублей.

Прибавку к пенсии каждый пенсионер получит в индивидуальном размере. Критерии доплаты будут зависеть сразу от нескольких факторов.

Так, чем выше приобретенные у гражданина в течение трудовой жизни пенсионные права (стаж, заработок, страховые взносы, количество пенсионных коэффициентов), тем больше размер страховой пенсии и, следовательно, сумма прибавка к ней.

Рассчитать свой новый размер пенсии с 2022 года пожилые граждане могут самостоятельно. Для этого необходимо размер получаемых сейчас выплат умножить на 0,059. Выплаты поступают уже с учетом индексации, запланированной с 1 января следующего года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в новом 2022 году часть неработающих пенсионеров получат дополнительные 6 тысяч от Пенсионного фонда России. В январе материальная поддержка будет оказана пожилым россиянам, которые воспитывают детей до 18 лет или студентов очной формы обучения до 23 лет.

На получение материальной помощи могут рассчитывать оба родителя-пенсионера. Для оформления надбавки необходимо обратиться в ПФР с заявлением и приложить к нему подтверждающие документы, среди которых свидетельство о рождении ребёнка, справку об обучении в учебном заведении.

Напомним, прожиточный минимум для пенсионеров по стране равен 10 782 рубля. Это означает, что с 1 января 2022 года все пожилые россияне смогут получать пенсионное содержание размером не ниже данной суммы.

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