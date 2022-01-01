В Тихвине водитель «Митсубиши» влетел в три иномарки и разбился на смерть

59-летний мужчина, который сидел за рулем «Митсубиши Паджеро», влетел в три автомобиля, а затем врезался в пешеходное ограждение.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 1 января. По факту смертельной аварии полиция начала проверку.

Все произошло буквально за полчаса до наступления Нового года. 31 декабря, после 11 часов, на перекрестке улицы Карла Маркса и улицы Связи в городе Тихвин Ленинградской области.

59-летний водитель сначала въехал в «Форд Фокус», который остановился на светофоре, затем влетел в две встречные машины — в «Шкоду Октавия» и в «Тойоту Рав 4». Два последних авто также стояли на светофоре. Затем же «Митсубиши Паджеро» наехал на пешеходное ограждение.

В результате массовой аварии водитель «Митсубиши» скончался на месте происшествия.

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