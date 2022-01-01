Смертельное ДТП: в Ленобласти «Десятка» влетела в иномарку с прицепом

За рулем «Вольво FМ-ТRUСК» сидела 51-летняя женщина.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 1 января.

31 декабря, примерно в 17 часов, на 368 километре автодороги «Вологда-Тихвин» произошла смертельная авария. 37-летний мужчина за рулем «ВАЗ-2110» не справился с управлением. Его автомобиль вылетел на встречку и столкнулся с «Вольво» с прицепом, им управляла 51-летняя женщина.

В итоге водителя «Десятки» пришлось госпитализировать в больницу. Один из его пассажиров скончался.

Полиция Бокситогорского района Ленинградской области полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на улице Тельмана произошло тройное ДТП.