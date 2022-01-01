Жертвами ковида в Петербурге за сутки стали 56 человек

Жертвами ковида в Петербурге за сутки стали 56 человек
От коронавируса в Петербурге умерло более полусотни горожан. Фото: pexels.com

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошло 56 случаев.

Об этом стало известно в субботу, 1 января. В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 28 092 жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти еще 847 человек, с начала пандемии новая болезнь унесла жизни 309 707 россиян.

Всего с начала пандемии в России выявлено 10 499 982 случая коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иммунолог Николай Крючков объяснил снижение смертности от коронавируса при омикрон-штамме тем, что практические все, для кого инфекция представляла смертельную опасность, уже умерли.

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