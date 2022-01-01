Проспект Большевиков ушел под воду из-за прорыва трубы

Проспект Большевиков ушел под воду из-за прорыва трубы
Коммунальная авария на проспекте Большевиков. Фото: скриншот видео "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На проспекте Большевиков утром 1 января случилась коммунальная авария, из-за которой на проезжей части образовалась огромная лужа.

Жители Невского района рассказали об этом в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте». В первый день 2022 года петербуржцы заметили, что проезжая часть на проспекте Большевиков погрузилась под воду. Трубу прорвало неподалеку от парковки и здания колледжа МЧС.

На опубликованных кадрах с места коммунальной аварии видно, как автомобили с трудом проезжают затопленный участок проезжей части.

Как сообщил «Водоканал», аварийная бригада уже приступила к устранению последствий прорыва трубы. В ближайшее время вода будет отведена с проезжей части. Уточняется, что в ходе обследования было выявлено вытекание пожарного гидранта на магистрали 150 мм.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из-за взрыва в Невском районе разлетелся на куски балкон жилого дома. Есть версия, что взорвалась петарда. Другие причиной ЧП назвали газовый баллон.

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