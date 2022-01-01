Молодежную сборную РФ по хоккею сняли с рейса в Канаде за непристойное поведение

В настоящий момент россияне вылетают в Торонто, откуда отправятся во Франкфурт. Фото: unsplash

В настоящий момент россияне вылетают в Торонто, откуда отправятся во Франкфурт. Фото: unsplash

Хоккеистов молодежной сборной России сняли с рейса в Канаде из-за нарушения масочного режима и курения.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники. Вместе с российскими хоккеистами с рейса из канадского города Калгари во Франкфурт сняли молодежную сборную Чехии по хоккею.

Причиной снятия с рейса стали случаи несоблюдения масочного режима. Чешские хоккеисты также взяли с собой пиво. А главный тренер российской сборной Сергей Зубов, по информации источников, начал курить в рукаве.

«В настоящий момент россияне вылетают в Торонто, откуда отправятся во Франкфурт», — пишет издание.

Команды находились в Канаде для участия в молодежном чемпионате мира по хоккею, но его пришлось досрочно завершить из-за распространения COVID-19.

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