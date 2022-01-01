Спасатели потушили пожар на 64 «квадратах» в Гатчинском районе

Спасатели потушили пожар на 64 «квадратах» в Гатчинском районе
Спасатели прибыли на место происшествия. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Вечером 1 января в Гатчинском районе произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 17:17 мск. В СНТ «Славянка» массива «Антропшино» загорелся частный дом.

На месте происшествия работала дежурная смена 103 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области. Всего в ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники.

Горел частный дом на общей площади 64 квадратных метра.

Справиться с огнем удалось в 18:19 мск. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар охватил коммуналку на проспекте Стачек.

Гатчинский район пожар происшествия


 

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