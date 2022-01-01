Спасатели деблокировали пострадавшего после ДТП в Волховском районе

Спасатели деблокировали пострадавшего после ДТП в Волховском районе
Сообщение о ДТП поступило в 15:35 мск. Фото: 47.mchs.gov.ru

Спасатели Ленинградской области приняли участие в ликвидации последствий ДТП в Волховском районе.

Сообщение о ДТП поступило в 15:35 мск 1 января. Дорожный инцидент случился в деревне Хвалово, сообщили в экстренных службах.

На месте происшествия работала дежурная смена 62 пожарно-спасательной части Ленинградской области. Всего в ликвидации последствий аварии принимали четыре человека и одна единица спецтехники.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что массовая авария произошла среди ночи на проспекте Непокоренных. Участниками столкновения стали два автомобиля такси и еще одна легковушка.

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