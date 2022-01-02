Жертвами коронавируса в Петербурге за сутки стали более 57 человек

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошли 57 случаев.

Об этом стало известно в пятницу, 31 декабря. В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 28 149 жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти еще 811 человек, с начала пандемии новая болезнь унесла жизни 310 518 россиян.

Всего с начала пандемии в России выявлено 10 537 966 случаев коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что коронавирус очень токсичен и способен оказывать негативное влияние на нервную систему. Токсины через кровь попадают в головной мозг, из-за чего у заразившегося человека могут появиться головная боль, тошнота, головокружение и даже галлюцинации.